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Чупо-Мотинг решил, хочет ли остаться в «Баварии» до конца сезона

22 Января 2024 • 14:06 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
27.01 17:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг принял решение по своему будущему. Ближайшим летом у футболиста истекает контракт с клубом, а в последнее время вокруг камерунца появились слухи о возможном уходе из «Баварии» в этом месяце.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Чупо-Мотинг хочет остаться в Мюнхене до конца сезона. Руководство клуба тоже не горит желанием продавать камерунца, но всё может измениться, если «Бавария» вскоре получит сумасшедшее предложение.

34-летний Чупо-Мотинг в этом сезоне отметился двумя голами в немецкой Бундеслиге. Камерунец выступает за «Баварию» с 2020 года, когда пришёл свободным агентом из «ПСЖ».

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