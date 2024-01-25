«Бавария» сделала Дэвису выгодное предложение – «Реалу» будет трудно подписать игрока

«Бавария» надеется удержать левого защитника Альфонсо Дэвиса, несмотря на интерес «Реала».

Гранд Ла Лиги считается фаворитом в борьбе за канадца, однако, по обновлённым сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, «королевскому клубу» будет трудно провернуть сделку грядущим летом: дело в том, что «Бавария» сделала Дэвису очень выгодное предложение по новому контракту. Если ситуация не изменится, 23-летний игрок продлит договор с мюнхенцами.

Действующее соглашение Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитано до 2025 года. Ранее сообщалось, что футболист склоняется к переходу в «Реал» после завершения текущего сезона.