Боэ готов отправиться в Мюнхен

Крайний защитник «Галатасарая» Саша Боэ хочет перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Как утверждает журналист Керри Хау, футболист уже полностью готов к переезду в Мюнхен и ждет зеленого света от «Галатасарая». По данным источника, в аэропорту 23-летнего защитника уже ждет частный самолет. Сообщается, что ранее Боэ провел беседу с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, который лично заинтересован в услугах игрока.

В текущем сезоне Боэ принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Согласно сведениям портала Transfermark, стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.