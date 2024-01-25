Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» скоро примут решение по Боэ, который открыт к переезду в Мюнхен

25 Января 2024 • 16:02 Комментировать
Галатасарай
...
Истанбулспор
1 1.11 X 10.00 2 21.00
Через 1 ч. 59 мин.

Правый защитник турецкого «Галатасарая» Саша Боэ хочет перейти в мюнхенскую «Баварию» в это трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, скоро команда Томаса Тухеля примет решение по французскому фуллбеку.

Отмечается, что «Галатасарай» требует за 23-летнего защитника 20-25 миллионов евро компенсации, включая бонусы. «Бавария» пока не намерена платить такие деньги, но в клубе ещё не исключают трансфер Боэ.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Саша отметился одним забитым голом в 19 матчах. Ранее защитника также связывали с трансфером во французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Саша Боэ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ИСТАНБУЛСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
16:02 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» скоро примут решение по Боэ, который открыт к переезду в Мюнхен
15:40 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» отклонил первое предложение по Экитике из Германии
15:17 · Германия. Бундеслига
Тренер «Униона» Белица рассказал, почему толкнул Сане в лицо
14:52 · Германия. Бундеслига
Дайер: «Я перешёл в «Баварию» ради того, чтобы играть»
14:49 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» потеряла Лаймера до весны
13:47 · Германия. Бундеслига
Геррейру: «Любимая позиция? Мне просто нравится выходить на поле»
12:44 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» хочет оставить Тухеля до конца сезона, но присматривается к испанскому тренеру
12:38 · Германия. Бундеслига
Тухель: «У меня нет проблем с Горецкой»
12:28 · Германия. Бундеслига
Сане — о конфликте с тренером «Униона»: «Я просто хотел побыстрее вернуть мяч»
12:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла двух игроков из-за травмы
00:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила только один мяч в ворота «Униона» и победила
00:09 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет за Триппьера 25 млн евро – «Бавария» ушла в отказ
24 Января
21:28 · Германия. Бундеслига
Кейн — в основе «Баварии» на матч с «Унионом»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Суперклубы АПЛ сразятся за звезду «Баварии»
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ширер в шутку призвал Кейна не возвращаться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем