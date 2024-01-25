В «Баварии» скоро примут решение по Боэ, который открыт к переезду в Мюнхен

Правый защитник турецкого «Галатасарая» Саша Боэ хочет перейти в мюнхенскую «Баварию» в это трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, скоро команда Томаса Тухеля примет решение по французскому фуллбеку.

Отмечается, что «Галатасарай» требует за 23-летнего защитника 20-25 миллионов евро компенсации, включая бонусы. «Бавария» пока не намерена платить такие деньги, но в клубе ещё не исключают трансфер Боэ.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Саша отметился одним забитым голом в 19 матчах. Ранее защитника также связывали с трансфером во французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».