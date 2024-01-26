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Романо: «Бавария» – единственный клуб, ведущий переговоры по Боэ»

26 Января 2024 • 01:36 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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27.01 17:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе к правому защитнику «Галатасарая» Саше Боэ.

Если верить слухам, конкуренцию «Баварии» в борьбе за 23-летнего игрока готовы составить лондонский «Арсенал» и «ПСЖ», однако, по сведениям Романо, на данный момент переговоры с «Галатасараем» ведёт только мюнхенский клуб. Боэ по-прежнему хочет присоединиться к гранду Бундеслиги.

Отмечается также, что «Галатасарай» ответил отказом на предложение «Баварии» на сумму в 15 млн евро. Турецкий клуб запрашивает за француза значительно более солидную компенсацию – 30-35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Арсенал Лондон ПСЖ Фабрицио Романо Саша Боэ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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