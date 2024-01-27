Сане начнёт переговоры с «Баварией» в ближайшие недели

Вингер «Баварии» Лерой Сане в скором времени обсудит с клубом свой контракт.

Согласно недавним сообщениям, 28-летний игрок не торопится вступать в переговоры с руководством мюнхенцев, однако ситуация может измениться. По информации Sky Sport, новые агенты запланировали диалог с «Баварией» на ближайшие недели. Отмечается также, что представители футболиста находятся в отличных отношениях с клубом. Немец заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с «Баварией», но по-прежнему не исключает возможное возвращение в Англию в будущем.

Текущий контракт Лероя Сане рассчитан до 2025 года. В 27 матчах нынешней кампании игрок отметился девятью голами и 11 ассистами.