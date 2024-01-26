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«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии» слухи

26 Января 2024 • 23:12 Комментировать
Аугсбург
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Бавария
1 8.50 X 5.80 2 1.30
Через 17 ч. 39 мин.

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт попал на радары ещё одного топ-клуба.

Будущее нидерландца остаётся неопределённым: по многочисленным сообщениям, игрок не в восторге от своего положения в команде, поэтому рассматривает возможность смены обстановки по окончании сезона. Интерес к 24-летнему футболисту приписывался грандам Английской премьер-лиги. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в борьбу за де Лигтом включился «ПСЖ». «Бавария» не собирается продавать центрбека в январе, однако ситуация может измениться летом.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Маттейса де Лигта в 65 млн евро. Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 2027 года.

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