«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт попал на радары ещё одного топ-клуба.

Будущее нидерландца остаётся неопределённым: по многочисленным сообщениям, игрок не в восторге от своего положения в команде, поэтому рассматривает возможность смены обстановки по окончании сезона. Интерес к 24-летнему футболисту приписывался грандам Английской премьер-лиги. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в борьбу за де Лигтом включился «ПСЖ». «Бавария» не собирается продавать центрбека в январе, однако ситуация может измениться летом.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Маттейса де Лигта в 65 млн евро. Контракт защитника с «Баварией» рассчитан до 2027 года.