Конте: «Игроки ответили должным образом»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Фулхэмом». Подопечным итальянского специалиста Антонио Конте удалось добиться рекордной седьмой кряду гостевой победы над соперником, чем очень доволен Конте, поблагодаривший своих игроков:

- Мои игроки отлично ответили должным образом, я просил их о солидарности, и мы смогли показать, что когда играем сплоченно, нас трудно обыграть. Будем надеяться, что эта победа станет отправной точкой для выхода из кризиса, - цитирует слова Конте BBC Sport.

В следующем, 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома - но это будет матч против «Манчестер Сити».