Защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс может отправиться в другой клуб ради получения игровой практики уже в январе.

По информации журналиста Аласдаира Голда, руководство «шпор» дало добро молодому англичанину на аренду до конца сезона. Сообщается, что среди заинтересованных в его услугах есть другие коллективы Премьер-лиги, а именно «Лестер» и «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Спенс провёл в футболке «Тоттенхэма» лишь шесть игр в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 14 миллионов евро. В июле прошлого года Джед присоединился к «шпорам», перейдя из «Мидлсбро».