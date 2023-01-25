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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Тоттенхэма» Спенс может уйти в аренду в другой клуб АПЛ слухи

25 Января 2023 • 18:13 Комментировать
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм
окончен

Защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс может отправиться в другой клуб ради получения игровой практики уже в январе.

По информации журналиста Аласдаира Голда, руководство «шпор» дало добро молодому англичанину на аренду до конца сезона. Сообщается, что среди заинтересованных в его услугах есть другие коллективы Премьер-лиги, а именно «Лестер» и «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Спенс провёл в футболке «Тоттенхэма» лишь шесть игр в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 14 миллионов евро. В июле прошлого года Джед присоединился к «шпорам», перейдя из «Мидлсбро».

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Тоттенхэм Лестер Брентфорд Джед Спенс Трансферы футбола - зима 2023
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