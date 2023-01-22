Стало известно, чем Конте не устраивает «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вряд ли продолжит работу после завершения сезона.

Как сообщили ранее источники из Италии, клуб даже не обсуждал со специалистом продление соглашения, истекающего летом текущего года. Журналист Гари Джейкоб также отмечает, что отношения между Конте и руководством «шпор» оставляют желать лучшего, и в лондонском клубе особенно разочарованы манерой итальянца публично выражать недовольство на пресс-конференциях, что происходит довольно часто.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице. Конте возглавил коллектив в ноябре 2021 года.