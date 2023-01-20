Швейцарский защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу продолжает привлекать внимание различных команд.

Напомним, что ранее появилась информация о желании руководства «Манчестер Юнайтед» подписать правого защитника. Однако по данным Sky Sports, в услугах футболиста также заинтересованы коллективы из чемпионатов Германии и Франции. Названия клубов неизвестны, однако сообщается, что игрок может перейти в аренду из состава «дачников». Отметим, что ранее Мбабу выступал в Бундеслиге в футболке «Вольфсбурга».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего швейцарца в семь миллионов евро.