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Мбабу интересуются клубы из Франции и Германии слухи

20 Января 2023 • 17:54 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
1 3.20 X 3.80 2 2.10
23.01 23:00

Швейцарский защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу продолжает привлекать внимание различных команд.

Напомним, что ранее появилась информация о желании руководства «Манчестер Юнайтед» подписать правого защитника. Однако по данным Sky Sports, в услугах футболиста также заинтересованы коллективы из чемпионатов Германии и Франции. Названия клубов неизвестны, однако сообщается, что игрок может перейти в аренду из состава «дачников». Отметим, что ранее Мбабу выступал в Бундеслиге в футболке «Вольфсбурга».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего швейцарца в семь миллионов евро.

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Кевин Мбабу Трансферы футбола - зима 2023
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