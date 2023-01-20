​Конте высказался о проблемах «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о проблемах своей команды. Напомним, что в четверг «шпоры» проиграли в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 2:4, хотя после первого тайма они вели 2:0.

«Атаковать и обороняться должна вся команда. Может быть, нам нужно улучшить взаимодействие и желание терпеть. Может быть, мы забыли о том, что нужно терпеть…

Мы пропускаем как минимум два гола в каждом матче – это средний показатель для команды из зоны вылета», - сказал Конте журналистам.

Следующий матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» проведёт 23 января – против «Фулхэма» на поле соперника.