Кейн повторил рекорд Гривза по количеству голов за «Тоттенхэм»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается «на даче» - с «Фулхэмом». Гарри Кейн, нападающий «Тоттенхэма», открыл счет еще в первом тайме - и это был его 266-й гол за «шпор». По этому показателю Кейн наконец-то сравнялся с легендарным бывшим нападающим клуба Джимми Гривзом - погоня за ним шла достаточно давно.

Также это был 199-й гол Гарри Кейна в английской Премьер-лиге - следующий станет юбилейным. Напомним, что Кейн выступает за столичный клуб с 2011 года.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на наш сайт, она уже доступна.