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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро

23 Января 2023 • 23:10 Комментировать
Фулхэм
0:0
Тоттенхэм
1 3.20 X 3.30 2 2.30
1-й тайм

Матч АПЛ между лондонскими «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» отложен на 15 минут из-за сбоя в работе городского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба «Фулхэма» в соцсетях.

Из-за того, что в работе лондонского метрополитена произошел сбой, то многие болельщики обоих клубов вынуждены добираться до домашней арены «дачников» «Крэйвен Коттедж» альтернативными маршрутами.

Встреча двух команд первой десятки АПЛ должна была начаться в 23:00, время московское. «Шпоры» идут в турнирной таблице Премьер-лиги на пятой строчке, имея в активе 33 очка. «Дачники» чуть ниже - у подопечных Марку Силвы 31 очко.

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ФУЛХЭМ ТОТТЕНХЭМ
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