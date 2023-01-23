Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро

Матч АПЛ между лондонскими «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» отложен на 15 минут из-за сбоя в работе городского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба «Фулхэма» в соцсетях.

Из-за того, что в работе лондонского метрополитена произошел сбой, то многие болельщики обоих клубов вынуждены добираться до домашней арены «дачников» «Крэйвен Коттедж» альтернативными маршрутами.

Встреча двух команд первой десятки АПЛ должна была начаться в 23:00, время московское. «Шпоры» идут в турнирной таблице Премьер-лиги на пятой строчке, имея в активе 33 очка. «Дачники» чуть ниже - у подопечных Марку Силвы 31 очко.