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Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм»

22 Января 2023 • 23:23 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
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Через 22 ч. 11 мин.

Бывший рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино открыт к возвращению в клуб.

Ранее уже сообщалось, что Антонио Конте с высокой вероятностью оставит свою должность во главе «шпор» по окончании сезона, а руководство лондонцев рассматривает возможность приглашения Почеттино на место итальянца. Согласно сведениям журналиста Даррена Льюиса, аргентинский специалист совсем не против возвращения в клуб, с которым добился успеха в недавнем прошлом.

Маурисио Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019. 50-летний наставник остаётся безработным с момента увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Маурисио Почеттино
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