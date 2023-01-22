Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм»

Бывший рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино открыт к возвращению в клуб.

Ранее уже сообщалось, что Антонио Конте с высокой вероятностью оставит свою должность во главе «шпор» по окончании сезона, а руководство лондонцев рассматривает возможность приглашения Почеттино на место итальянца. Согласно сведениям журналиста Даррена Льюиса, аргентинский специалист совсем не против возвращения в клуб, с которым добился успеха в недавнем прошлом.

Маурисио Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019. 50-летний наставник остаётся безработным с момента увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года.