«Тоттенхэм» установил свой новый рекорд, одержав седьмую выездную победу кряду над «Фулхэмом»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб.

Как выяснилось, эта победа для «Тоттенхэма» стала уже седьмой подряд на выезде в играх против «Фулхэма». Подобная серия является рекордной для «шпор» против конкретного оппонента - не было ни одной другой команды, у которой «Тоттенхэм» выиграл бы схожее количество матчей в гостях.

В следующем, 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома - но это будет матч против «Манчестер Сити».