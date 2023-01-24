Кейн забивает уже на 33 стадионах АПЛ

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается «на даче» - с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб.

Однако также этот гол означал, что Кейн забивает уже на 33 разных стадионах в АПЛ, с момента своего дебюта в высшей лиге английского футбола в 2011 году, когда он впервые сыграл в составе «шпор». Впереди лишь такие лица, как Эндрю Коул (37 стадионов), а также Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни - по 34 стадиона.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на наш сайт, она уже доступна.