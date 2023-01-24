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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть конкурентов из «Фулхэма»

24 Января 2023 • 01:17 Комментировать
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм
окончен

«Фулхэм» и «Тоттенхэм», конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов, встретились в понедельник. Игру отложили на 15 минут из-за сбоя в работе метро. Уже в дебюте Бобби Рид заставил Уго Льориса блеснуть мастерством. Вскоре уже Харрисон Рид попал во вратаря, замыкая прострел. В концовке тайма стороны обменялись атаками, Эмерсон плотно пробивал - парировано. Аналогично развивались события после удара Виллиана метров с 12. Всё решил обводящий удар Гарри Кейна метров с 18 в правый нижний угол - 0:1.

После перерыва Кейн мог оформлять дубль, но после скидки Эрика Дайера минимально промахнулся. На 90-й минуте Льорис снова был на высоте, справившись с опасным ударом Манора Соломона с линии штрафной.

«Тоттенхэм» идет пятым с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов, его соперник - седьмой.

Протокол игры  
Фулхэм0:1Тоттенхэм
  45'Кейн Гарри (0:1)
Лено БерндТете Кенни 80' (Манор Соломон ( 80') Диоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 65' (Кэрни Том ( 65') Пальинья Жоау  17'Рид Бобби 88' (Уилсон Гарри ( 88') Перейра АндреасВиллиан Боргес 88' (Винисиус Карлос ( 88') Митрович Александар
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинДаффи ШейнДжеймс ДэниэлЧалоба НатаниэлКюрзава Левен
Льорис УгоРомеро Кристиан  70'Дайер ЭрикДэвис БенЭмерсон ЖуниорПеришич ИванБентанкур Родриго  78'Хёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян 90' (Биссума Ив ( 90') Хын-Мин Сон  28' 76' (Ришарлисон ( 76') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСессеньон РайанСанчес ДавинсонЛенгле КлеманДоэрти МэттСкипп ОливерФорстер Фрейзер
23 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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