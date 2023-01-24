Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть конкурентов из «Фулхэма»

«Фулхэм» и «Тоттенхэм», конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов, встретились в понедельник. Игру отложили на 15 минут из-за сбоя в работе метро. Уже в дебюте Бобби Рид заставил Уго Льориса блеснуть мастерством. Вскоре уже Харрисон Рид попал во вратаря, замыкая прострел. В концовке тайма стороны обменялись атаками, Эмерсон плотно пробивал - парировано. Аналогично развивались события после удара Виллиана метров с 12. Всё решил обводящий удар Гарри Кейна метров с 18 в правый нижний угол - 0:1.

После перерыва Кейн мог оформлять дубль, но после скидки Эрика Дайера минимально промахнулся. На 90-й минуте Льорис снова был на высоте, справившись с опасным ударом Манора Соломона с линии штрафной.

«Тоттенхэм» идет пятым с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов, его соперник - седьмой.