Каррагер: «Кейн делает дело в каждом матче»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Сделал это Кейн в своем 300-м матче за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Его игрой очень доволен бывший защитник Джейми Каррагер, который отметил стабильность Кейна.

- Год за годом Кейн делает свою работу. Он всегда забивает 25-30 голов за сезон. Он - один из лучших, и не только за всю историю АПЛ, но и всегд чемпионата Англии, до АПЛ. Не сомневаюсь, что к концу карьеры его будут почитать как величайшего игрока в истории «Тоттенхэма», - считает Каррагер, слова которого цитирует BBC Sport.