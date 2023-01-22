Сотрудничество Антонио Конте и «Тоттенхэма» постепенно подходит к своему завершению. В конце сезона итальянский специалист покинет лондонский клуб, о чём сообщает Tottenham Tiers, приводя слова инсайдера Джанлуки ди Марцио.

«Новость, которую я могу сообщить вам с уверенностью, заключается в том, что Антонио Конте покинет «Тоттенхэм» в конце сезона. Клуб не предлагал ему продление контракта», - сообщил ди Марцио.

Антонио Конте принял «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Под руководством итальянца «шпоры» провели 64 матча, в которых показали следующие результаты: 35 побед, 10 ничьих, 19 поражений.