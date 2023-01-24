Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер: «Кейн добился всего своим трудом»

24 Января 2023 • 01:08 Комментировать
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм
окончен

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается «на даче» - с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Пока что он делит его с Джимми Гривзом, но не стоит сомневаться, что вскоре Кейн единолично выйдет вперед. Между тем его свершение прокомментировал Гари Линекер - бывший нападающий английской сборной и «Барселоны».

- Какое невероятное достижение! Кейну никто ничего не гарантировал, он добился всего своим трудом, - написал в социальных сетях Линекер.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на наш сайт, она уже доступна

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гари Линекер Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
1
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Января
01:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» установил свой новый рекорд, одержав седьмую выездную победу кряду над «Фулхэмом»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть конкурентов из «Фулхэма»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Кейн добился всего своим трудом»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Кейн забивает уже на 33 стадионах АПЛ
00:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд Гривза по количеству голов за «Тоттенхэм»
00:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» хотят предложить Силве новый контракт, защитнику 38 лет
00:06 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Эвертон – худший клуб АПЛ, в его правлении – бардак»
23 Января
23:48 · Англия. Премьер-лига
Кейн проводит 300-й матч в АПЛ за «Тоттенхэм»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Бэйнс будет временно тренировать «Эвертон» после отставки Лэмпарда официально
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» официально уволил Лэмпарда официально
23:10 · Англия. Премьер-лига
Игру «Фулхэма» и «Тоттенхэма» отложили из-за сбоя в работе метро
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал переход Кивиора
22:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин восхитился игрой Сака
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подписал Кивиора официально
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем