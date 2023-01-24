Линекер: «Кейн добился всего своим трудом»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается «на даче» - с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Пока что он делит его с Джимми Гривзом, но не стоит сомневаться, что вскоре Кейн единолично выйдет вперед. Между тем его свершение прокомментировал Гари Линекер - бывший нападающий английской сборной и «Барселоны».

- Какое невероятное достижение! Кейну никто ничего не гарантировал, он добился всего своим трудом, - написал в социальных сетях Линекер.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» можно по ссылке на наш сайт, она уже доступна.