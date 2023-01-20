Тухель не рассматривает вариант с «Тоттенхэмом»

Томас Тухель не планирует становиться главным тренером «Тоттенхэма», несмотря на готовность к переговорам.

По информации журналиста Флориана Платтенберга, немецкий специалист рассматривает два варианта для продолжения тренерской карьеры. Первым из них является «Барселона», что связано с его восхищением Хосепом Гвардиолой и молодёжной командой «блауграны». Другой опцией названы «Реал» и «Ювентус», которые также интересны для Тухеля. Сообщается, что специалист уже учит испанский язык.

Напомним, что последним местом работы немецкого тренера был лондонский «Челси», с которым Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.