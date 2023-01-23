Кейн открыт к новому контракту с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыт к тому, чтобы продлить контракт со своим клубом. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин вполне может остаться в стане «шпор».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» заканчивается в конце следующего сезона. Ситуацией хочет воспользоваться мюнхенская «Бавария», которая рассчитывает заполучить футболиста следующим летом по скидке. Тем не менее, сам Гарри хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, чтобы в обозримом будущем обойти Алана Ширера в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 15 голами в чемпионате Англии – это на 10 меньше, чем у Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити», который пока лидирует в бомбардирской гонке.