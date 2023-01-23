Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн открыт к новому контракту с «Тоттенхэмом»

23 Января 2023 • 11:20 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
1 3.30 X 3.85 2 2.08
Через 11 ч. 2 мин.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыт к тому, чтобы продлить контракт со своим клубом. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин вполне может остаться в стане «шпор».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» заканчивается в конце следующего сезона. Ситуацией хочет воспользоваться мюнхенская «Бавария», которая рассчитывает заполучить футболиста следующим летом по скидке. Тем не менее, сам Гарри хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, чтобы в обозримом будущем обойти Алана Ширера в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 15 голами в чемпионате Англии – это на 10 меньше, чем у Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити», который пока лидирует в бомбардирской гонке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продать Зиеша до конца трансферного окна
11:34 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Тоттенхэм» хотел подписать Троссара, но слишком затягивал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Кейн открыт к новому контракту с «Тоттенхэмом»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Шеффилд Юнайтед» заинтересовал «Эвертон»
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Реала»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко заявил, что считает Хиддинка своим вторым отцом
09:46 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта оценил дебют украинца Мудрика за «Челси»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» Мартинес - о матче с «Арсеналом»: «Моя мечта сбылась»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес подвёл итоги матча с «Арсеналом»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа высказался о соперничестве Гвардиолы и Артеты
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» или «Арсенал»: Гари Невилл рассказал, кто станет чемпионом АПЛ 1
08:07 · Англия. Премьер-лига
У Дзаньоло есть два варианта продолжения карьеры
07:56 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас отметил прогресс «Арсенала» при Артете
07:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Арсенал» заслуженно победил «Манчестер Юнайтед»
07:39 · Англия. Премьер-лига
Легенда «МЮ» Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
Все новости
Рекомендуем