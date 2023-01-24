Марку Силва: «Нас наказали за небольшую расслабленность»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Отыграться хозяева поля так и не сумели, и наставник «Фулхэма» Марку Силва поделился своим видением о проигранной встрече.

- Сложный матч, неприятный результат. Мы были очень хороши почти весь первый тайм, но в последние его минуты расслабились, утратили контроль и нас наказали за это. Мы слишком быстро теряли мячи, даже когда были шансы на контратаки. За те несколько минут, в которые мы утратили контроль над ситуацией, они наказали нас, - цитирует слова Силвы BBC Sport.