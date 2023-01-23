Кейн проводит 300-й матч в АПЛ за «Тоттенхэм»

Главная ударная сила лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн проводит свой 300-й матч в рамках АПЛ за «шпор».

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», а также один из лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги. У него уже 198 забитых голов в одной из лучших лиг планеты.

Напомним, прямо сейчас «Фулхэм» на своей арене принимает «Тоттенхэм», матч был отложен на 15 минут из-за сбоя в работе лондонского метрополитена.

Прямую трансляцию поединка соседей по турнирной таблице проводит портал Liveresult. Отметим, что два последних матча в АПЛ «шпоры» проиграли – сначала «Арсеналу» (0:2), а потом «Манчестер Сити» - 2:4.