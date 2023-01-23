Павлюченко заявил, что считает Хиддинка своим вторым отцом

Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого он считает лучшим иностранным тренером, с которым работал.

«Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец (смеется). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Бывший форвард отметил, что можно было назвать и Гарри Реднаппа, при котором он чего-то смог добиться в «Тоттенхэме», но отношения у них были не такие теплые, поэтому Хиддинк для него ближе.

Напомним, Павлюченко выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год, за это время он провел 113 матчей и забил 42 мяча.