Кейн стал единоличным рекордсменом «Тоттенхэма» для полевых игроков

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Сделал это Кейн в своем 300-м матче за «Тоттенхэм» в АПЛ.

По этому показателю Гарри обошел Даррена Андертона и стал рекордсменом клуба - но лишь среди полевых игроков. Дело в том, что французскрй вратарь Уго Льорис сыграл в составе «шпор» еще больше игр в выслей лиге английского чемпионата - целых 356 матчей.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сразится в домашнем матче с «Манчестер Сити» - действующим чемпионом страны.