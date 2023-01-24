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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Я не думал о рекорде»

24 Января 2023 • 03:22 Комментировать
Фулхэм
0:1
Тоттенхэм
окончен

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился «на даче» - с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Правда, после игры футболист признался, что о рекорде даже и не думал - все его мысли всецело были посвящены трем очкам, в которых нуждался клуб.

- Очень важная для нас победа, особенно в свете предыдущих неудач. Здесь непросто играть, но мы справились. Рекорд? Это приятно, но я не думал о нем во время игры. Если вы упускаете шанс забить, то раздосадованы не тем, что не установили рекорд, а тем, что подвели команду. Я мог забить еще один гол, но вратарь хорошо спас свою команду, - цитирует слова Кейна BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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