Кейн: «Я не думал о рекорде»

В последнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился «на даче» - с «Фулхэмом». Уже в первом тайме Гарри Кейн открыл счет, повторив клубный рекорд по количеству голов за лондонский клуб. Правда, после игры футболист признался, что о рекорде даже и не думал - все его мысли всецело были посвящены трем очкам, в которых нуждался клуб.

- Очень важная для нас победа, особенно в свете предыдущих неудач. Здесь непросто играть, но мы справились. Рекорд? Это приятно, но я не думал о нем во время игры. Если вы упускаете шанс забить, то раздосадованы не тем, что не установили рекорд, а тем, что подвели команду. Я мог забить еще один гол, но вратарь хорошо спас свою команду, - цитирует слова Кейна BBC Sport.