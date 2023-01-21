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​«Тоттенхэм» разбирается в ситуации с дисквалификацией Паратичи

21 Января 2023 • 15:58 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
1 3.30 X 3.80 2 2.07
23.01 23:00

Прокуратура Федерации футбола Италии наложила на Фабио Паратичи дисквалификацию на два с половиной года из-за финансовых махинаций «Ювентуса», где функционер работал ранее. Итальянцы просят распространить решение на УЕФА и ФИФА. Это ставит «Тоттенхэм» в неясное положение, ведь Паратичи сейчас занимает пост спортивного директора лондонского клуба.

Как сообщает Calciomercato, «Тоттенхэм» в настоящий момент разбирается в ситуации. «Шпоры» хотят понять, что будет с Фабио Паратичи дальше. Если дисквалификация распространится на Европу и мир, то функционер не может работать в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фабио Паратичи
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