Наставник «Брентфорда»: «Одна из наших лучших побед»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в текущем сезоне, причем в домашнем матче - команда Хосепа Гвардиолы проиграла со счетом 1:2 «Брентфорду». Наставник «Брентфорда» Томас Франк считает победу одной из лучших при нем.

- Это одна из лучших наших побед. Может быть, даже лучшая, мы обыграли чемпиона, один из самых богатых клубов в мире. А у нас, наоборот, один из самых скромных бюджетов в АПЛ. Я считаю, что мы рационально использовали свои шансы и заслужили победу. Горжусь успехом, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.