Защитник «Брентфорда»: «Фантастический результат»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в текущем сезоне, причем в домашнем матче - команда Хосепа Гвардиолы проиграла со счетом 1:2 «Брентфорду». Защитник «Брентфорда» Бен Ми прокомментировал итоги игры.

- Это фантастический результат, мы выстрелили, создав много шансов. Считаю, что мы заслужили победу после того, как в последних матчах получали голы на последних минутах. Тони показал, насколько он хорош. Он выигрывал дуэли как в воздухе, так и на земле. Уходим на перерыв в прекрасном настроении, - цитирует слова автора Бена Ми BT Sport.