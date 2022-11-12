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Холанн может не сыграть с «Брентфордом»

12 Ноября 2022 • 13:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.14 X 8.50 2 19.00
Через 0 ч. 58 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить сегодняшний матч чемпионата Англии против «Брентфорда». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист заявил, что по сравнению с предыдущими днями, Эрлинг чувствует себя уже лучше. Тренерский штаб «Манчестер Сити» собирается оценить состояние футболиста накануне сегодняшнего матча, а затем принимать решение относительно его участия.

В нынешнем сезоне Холанн является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги. Во всех турнирах норвежец забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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