Холанн может не сыграть с «Брентфордом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить сегодняшний матч чемпионата Англии против «Брентфорда». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист заявил, что по сравнению с предыдущими днями, Эрлинг чувствует себя уже лучше. Тренерский штаб «Манчестер Сити» собирается оценить состояние футболиста накануне сегодняшнего матча, а затем принимать решение относительно его участия.

В нынешнем сезоне Холанн является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги. Во всех турнирах норвежец забил 23 гола.