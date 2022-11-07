Де Брёйне не уверен в будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мыслями о будущем наставника Хосепа Гвардиолы.

Испанец пока не решил, продлит ли контракт, истекающий летом 2023 года.

«Как мне кажется, со временем Гвардиола становится более расслабленным, потому что он уже долго с нами. Это всегда проще, чем переходить в новую команду и начинать всё с самого начала.

Иногда я чувствую, что он уже не так горяч, как раньше, выглядит спокойнее. Честно говоря, я не знаю, что будет. Вряд ли он может что-то сказать на этот счёт, но всё в порядке. Его контракт действует до конца сезона, а дальше будет видно», – цитирует журналист Энди Хэмпсон бельгийского игрока.