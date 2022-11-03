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Холанн: «Думаю, Сенегал станет лучшей африканской командой на чемпионате мира»

03 Ноября 2022 • 13:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
12.11 15:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от выступлений сборной Сенегала на грядущем чемпионате мира в Катаре. Норвежец считает, что подопечные Алиу Сиссе станут лучшей африканской командой на мундиале 2022 года.

«Я думаю, что Сенегал хорошо выступит на чемпионате мира. У них очень сильная команда и много сильных игроков. Именно поэтому я думаю, что Сенегал станет лучшей африканской командой на чемпионате мира», – цитирует Холанна испанское издание Diario AS.

Напомним, на грядущем мундиале сборная Сенегала сыграет в одной группе с Нидерландами, Катаром и Эквадором.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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