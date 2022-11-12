«Манчестер Сити» неудачно сыграл против «Брентфорда» и остался ни с чем на 90+8 минуте

В 15-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл против середняков из «Брентфорда». «Пчёлы» дважды больно ужалили в дебюте, и Эдерсон каждый раз мешал мячу оказаться в сетке. На 16-й минуте Айвен Тоуни головой удачно замкнул передачу от линии штрафной. «Горожане» дважды подряд претендовали на пенальти, но ВАР был против. На 45-й минуте Фил Фоден шикарно зарядил с полулета точно в девятку 1:1 к перерыву. На удивление «Брентфорд» пусть бил не так часто, но всё время в створ и достаточно опасно. Поэтому по игре ничья не являлась бы каким-то сенсационным результатом. Но на восьмой компенсированной минуте Тони забил еще раз - 2:1 в пользу «Брентфорда».

«Пчёлы» делят восьмое место, а вот «Сити» упустил шанс потеснить «Арсенал» с первой позиции и проигрывает ему два очка.