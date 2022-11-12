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«Манчестер Сити» неудачно сыграл против «Брентфорда» и остался ни с чем на 90+8 минуте

12 Ноября 2022 • 17:33 Комментировать (5)
Манчестер Сити
1:2
Брентфорд
окончен

В 15-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл против середняков из «Брентфорда». «Пчёлы» дважды больно ужалили в дебюте, и Эдерсон каждый раз мешал мячу оказаться в сетке. На 16-й минуте Айвен Тоуни головой удачно замкнул передачу от линии штрафной. «Горожане» дважды подряд претендовали на пенальти, но ВАР был против. На 45-й минуте Фил Фоден шикарно зарядил с полулета точно в девятку 1:1 к перерыву. На удивление «Брентфорд» пусть бил не так часто, но всё время в створ и достаточно опасно. Поэтому по игре ничья не являлась бы каким-то сенсационным результатом. Но на восьмой компенсированной минуте Тони забил еще раз - 2:1 в пользу «Брентфорда».

«Пчёлы» делят восьмое место, а вот «Сити» упустил шанс потеснить «Арсенал» с первой позиции и проигрывает ему два очка.

Протокол игры  
Манчестер Сити1:2Брентфорд
  16'Тони Айвен (0:1)
(1:1) Фоден Фил45'  
  90'Тони Айвен (1:2)
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльЛапорт ЭмерикКанселу Жоау  84' 87' (Альварес Хулиан ( 87') Де Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва БернардуХоланн Эрлинг  37'Фоден Фил
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекПалмер КоулДиаш РубенГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинОртега Штефан
Райя ДавидЙоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанМи БенРасмуссен МадсГенри РикоОниика Фрэнк 87' (Дасилва Джошуа ( 87') Янельт Витали 62' (Норгор Кристиан ( 62') Йенсен Матиас  90'Мбеумо Брайан  72' 74' (Висса Йоан ( 74') Тони Айвен
Запасные: Льюис-Поттер КинКаньос СерхиTristan CramaКокс МэттьюЯрмолюк ЕгорГоддос Саман
12 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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snk6565
12 Ноября 2022 в 18:12
Как только у сити выключаются распасовщики...выясняется, что сам по себе Холланд никакой...плюс к этому слабоватая оборона...и результат на табло
CELTIC FROST
12 Ноября 2022 в 17:50
у Арсенала появился неожиданный шанс на существенный отрыв и отдаленные перспективы на сенсацию) надеюсь. они им воспользуются.
roksanvanino2015
12 Ноября 2022 в 17:42
все на чемоданах
лишить всех месячной зарплаты и дело с концом
зря все таки на уступки пошли чурбанскому катару
летом надо было делать чм
и не в катаре
ингерман
12 Ноября 2022 в 17:35
ай пепка - ты голимый физрук до весны! А-ха-ха-ха! )))
KentYo
12 Ноября 2022 в 17:35
все по делу. Должны были крупнее проигрывать. Что там с ними случилось, уже в Катар поехали что ли.
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