Джака: «Манчестер Сити» немного повезло в матче с «Фулхэмом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал результат матча между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». Напомним, «горожане» вырвали победу 2:1 на последних минутах, играя при этом в меньшинстве после удаления Жоау Канселу в первом тайме.

«Манчестер Сити» немного повезло в матче с «Фулхэмом», но если ты 60 минут хорошо играешь в меньшинстве, я думаю, что в итоге ты заслуживаешь на победу», – сказал Джака в интервью после выездной победы над «Челси».

В данный момент «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» в турнирной таблице Английской премьер-лиги на два очка.