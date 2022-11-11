Ортега: «Манчестер Сити» искал голкипера, который подталкивал бы Эдерсона к прогрессу»

Запасной голкипер «Манчестер Сити» рассказал о том, на какую роль согласился перед переходом в стан «горожан». Недавно футболист стал игроком матча в поединке Кубка лиги против «Челси», где подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу 2:0 и вышли в следующую стадию.

«Манчестер Сити» искал голкипера, который подталкивал бы Эдерсона к прогрессу. Клубу нужен был игрок, который всегда стремится к совершенствованию и готов выручить команду, когда это необходимо. Я просто хочу с каждым днём становиться всё лучше и показывать свою лучшую игру. Сейчас я являюсь более классным голкипером, чем летом», – цитирует Ортегу Manchester Evening News.