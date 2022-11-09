«Манчестер Сити» включился в борьбу за Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Журналист Майк Киган сообщил в социальных сетях о том, что Беллингем окажется в стане «горожан», ведь между клубами сложились хорошие отношения после оформления сделки по Эрлингу Холанну. Источник заявил, что первые контакты между сторонами уже состоялись. При этом отмечается, что предстоящий чемпионат мира может значительно увеличить стоимость футболиста.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал две результативные передачи.