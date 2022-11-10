​Холанн допускает, что защитники его боятся

Нападающий Эрлинг Холанн здорово начал свой путь в «Манчестер Сити» - норвежец забил 23 гола в 17 матчах за команду. На фоне такой результативности Холанн получил вопрос о том, боятся ли его защитники.

«Я не знаю. Об этом лучше спросить у них. Вероятно, они ответят «нет», но на самом деле может быть «да», - сказал Холанн Goal.com.

В среду вечером «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в третьем раунде Кубка английской лиги со счётом 2:0. Из-за проблем со здоровьем Эрлинг Холанн все 90 минут провёл на скамейке для запасных. Голами в составе «горожан» в прошедшем поединке отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес.