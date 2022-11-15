Гюндоган исключил переход в «Ливерпуль»

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган оценил вероятность перехода в «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

«Думаю, что могу исключить такое развитие событий. Все знают, как сильно я люблю и ценю Клоппа, но я в «Манчестер Сити» уже много лет. И теперь, когда я ещё и капитан команды, я перейду в «Ливерпуль»? Нет, я не могу представить такое», — заявил немецкий полузащитник, чьи слова приводит издание Kicker.

В стане «горожан» Илкай выступает с 2016 года. В составе подопечных Хосепа Гвардиолы он провёл 273 игры, забив 51 гол. Отметим, что контракт футболиста с английским грандом истекает после текущего сезона.