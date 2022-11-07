Форварда «Брентфорда» заподозрили в ставках на матчи

В неприятную ситуацию угодил нападающий английского «Брентфорда» Айван Тони - как сообщает английское издание Daily Mail, его заподозрили в ставках на матчи. Правда, похоже что речь идет о периоде, предшествовавшем его выступлениям в нынешнем клубе, но другие подробности не сообщаются. Пресс-служба клуба уже объявила, что не хочет комментировать ситуацию.

- Я в курсе уведомления. Не буду предоставлять комментарии покуда они не закончат со своим расследованием. Моя мечта остается неизменной - сыграть за свою страну на чемпионате мира, - написал в социальных сетях сам игрок.