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Форварда «Брентфорда» заподозрили в ставках на матчи

07 Ноября 2022 • 04:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.15 X 8.00 2 18.00
12.11 15:30

В неприятную ситуацию угодил нападающий английского «Брентфорда» Айван Тони - как сообщает английское издание Daily Mail, его заподозрили в ставках на матчи. Правда, похоже что речь идет о периоде, предшествовавшем его выступлениям в нынешнем клубе, но другие подробности не сообщаются. Пресс-служба клуба уже объявила, что не хочет комментировать ситуацию.

- Я в курсе уведомления. Не буду предоставлять комментарии покуда они не закончат со своим расследованием. Моя мечта остается неизменной - сыграть за свою страну на чемпионате мира, - написал в социальных сетях сам игрок. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Айван Тони
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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