Филлипс: «Ортега провёл невероятный матч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс оценил выступления голкипера Штефана Ортеги в матче Кубка лиги с лондонским «Челси». Напомним, «горожане» вышли в следующую стадию турнира, обыграв «пенсионеров» 2:0.

«Ортега провёл невероятный матч и сделал несколько удивительных сейвов. Он заслужил получить звание лучшего игрока матча», – заявил Филллипс в интервью официальному сайту «Манчестер Сити» после игры.

Напомним, Ортега перебрался в «Манчестер Сити» этим летом из немецкой «Арминии». Футболист выполняет роль сменщика Эдерсона, который выступает в основном составе с 2017 года.