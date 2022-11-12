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​Прервалась серия «Манчестер Сити» из 16 домашних побед

12 Ноября 2022 • 18:13 Комментировать
Манчестер Сити
1:2
Брентфорд
окончен

В субботу «Манчестер Сити» огорчил армию своих фанатов, сенсационно проиграв «Брентфорду» на своём поле – 1:2. Второй гол команда Хосепа Гвардиолы пропустила уже на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, прервалась затяжная серия «Манчестер Сити» - в 16 предыдущих домашних матчах на своём поле команда Гвардиолы непременно побеждала (3:0, 5:1, 4:3, 5:0, 3:2, 4:0, 4:2, 6:0, 2:1, 6:3, 5:0, 4:0, 3:1, 3:1, 2:1, 2:0).

В прошлый раз без победы в домашнем матче «Манчестер Сити» оставался ещё 10 апреля (ничья с «Ливерпулем» 2:2), а прошлое поражение «горожан» на своём поле имело место быть 19 февраля (от «Тоттенхэма» - 2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
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Брентфорд Брентфорд
1
2
1.14 8.50 19.00
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Перерыв
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2
0
2.80 3.20 2.65
Видео
56 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон Саутгемптон
3
1
1.25 6.20 10.50
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56 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
0
3.15 3.15 2.40
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Вест Хэм Вест Хэм
Лестер Лестер
0
1
2.25 3.40 3.30
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56 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лидс Лидс
1
2
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12.11.22 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
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2.55 3.50 2.75
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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