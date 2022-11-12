​Прервалась серия «Манчестер Сити» из 16 домашних побед

В субботу «Манчестер Сити» огорчил армию своих фанатов, сенсационно проиграв «Брентфорду» на своём поле – 1:2. Второй гол команда Хосепа Гвардиолы пропустила уже на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, прервалась затяжная серия «Манчестер Сити» - в 16 предыдущих домашних матчах на своём поле команда Гвардиолы непременно побеждала (3:0, 5:1, 4:3, 5:0, 3:2, 4:0, 4:2, 6:0, 2:1, 6:3, 5:0, 4:0, 3:1, 3:1, 2:1, 2:0).

В прошлый раз без победы в домашнем матче «Манчестер Сити» оставался ещё 10 апреля (ничья с «Ливерпулем» 2:2), а прошлое поражение «горожан» на своём поле имело место быть 19 февраля (от «Тоттенхэма» - 2:3).