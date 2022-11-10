Холанн проведёт каникулы в Испании, на Марбелье - он хочет подтянуть испанский, чтобы лучше понимать Гвардиолу

Как ни странно, но чемпионат мира пройдет без одного из лучших игроков Европы на данный момент - Эрлинга Холанна. Его команда не сумела попасть на чемпионат мира - норвежцы вообще участвовали там лишь один раз, в 1994 году. Так что у Эрлинга будут каникулы - это, безусловно, плохая новость для защитников АПЛ.

А проведет он их на испанском острове Марбелья - там он хочет не только «погреть кости», но и подтянуть свои знания испанского языка на практике. Он нужен ему для большего взаимопонимания с Хосепом Гвардиолой, уточняет AS. Впрочем, кроме Гвардиолы, в «Манчестер Сити» еще много выходцев с Пиренейского полуострова, так что испанский там точно не помешает.