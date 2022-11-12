Аке пропустит матч против «Брентфорда»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке пропустит сегодняшний матч Английской премьер-лиги против «Брентфорда» из-за того, что будет присутствовать на родах жены. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Аке в этом сезоне провёл за команду Хосепа Гвардиолы уже 571 минуту в чемпионате Англии. За это время нидерландец не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Напомним, что летом Аке мог покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в лондонский «Челси», где ранее выступал как на уровне академии, так и за взрослую команду. Тем не менее, трансфер так и не состоялся из-за больших запросов «горожан».