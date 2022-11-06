«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Луау, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «горожане» готовы предложить за 23-летнего португальца 120 миллионов евро, а самому игроку платить зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт Леау с «россонери» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Милана» 18 матчей, забив в них шесть голов и отдав девять результативных передач. Цвета итальянского клуба футболист защищает с лета 2019 года. Ранее он выступал за «Лилль» и «Спортинг».