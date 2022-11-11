Гвардиола: Сейчас не подходящее время для продления контракта с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с клубом. Напомним, трудовое соглашение Гвардиолы с «горожанами» истекает в конце текущего сезона.

Гвардиола сказал Manchester Evening News, что сейчас не хочет обсуждать продление договора, решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Единственное, что сейчас действительно важно — это предстоящая игра с «Брентфордом», добавил тренер.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 13 матчей. Подопечные Гвардиолы примут «Брентфорд» завтра, 12 ноября, начало игры — в 15:30 по мск.