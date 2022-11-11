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Гвардиола: Сейчас не подходящее время для продления контракта с «Манчестер Сити»

11 Ноября 2022 • 20:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.14 X 8.50 2 19.00
Через 17 ч. 41 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с клубом. Напомним, трудовое соглашение Гвардиолы с «горожанами» истекает в конце текущего сезона.

Гвардиола сказал Manchester Evening News, что сейчас не хочет обсуждать продление договора, решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Единственное, что сейчас действительно важно — это предстоящая игра с «Брентфордом», добавил тренер.  

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 13 матчей. Подопечные Гвардиолы примут «Брентфорд» завтра, 12 ноября, начало игры — в 15:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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