Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в скором времени решит, продолжит ли работу в клубе.

Действующий контракт специалиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не согласовали продление договора. Как информирует журналист Джек Гаган, Гвардиола примет финальное решение о своём будущем уже во время перерыва на чемпионат мира в Катаре. По слухам, источники, близкие к клубу, уверены в том, что испанец в итоге подпишет новый двухлетний контракт, поскольку не готов расставаться с нынешней работой.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он трудился на благо мюнхенской «Баварии» и «Барселоны».