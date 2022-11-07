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Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022

07 Ноября 2022 • 02:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
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12.11 15:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в скором времени решит, продолжит ли работу в клубе.

Действующий контракт специалиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не согласовали продление договора. Как информирует журналист Джек Гаган, Гвардиола примет финальное решение о своём будущем уже во время перерыва на чемпионат мира в Катаре. По слухам, источники, близкие к клубу, уверены в том, что испанец в итоге подпишет новый двухлетний контракт, поскольку не готов расставаться с нынешней работой.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он трудился на благо мюнхенской «Баварии» и «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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