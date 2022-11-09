Холанн начал изучать испанский язык

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн взялся за изучение испанского языка.

Отец 22-летнего норвежца неоднократно заявлял о планах игрока попробовать силы в разных топ-чемпионатах, включая испанский, и мадридский «Реал» считается главным потенциальным претендентом на звёздного форварда. Новым поводом для слухов стал факт изучения Холанном испанского языка, о чём сообщило издание Diario AS. Впрочем, в «Манчестер Сити» утверждают, что это поможет футболисту наладить взаимосвязь с испанским рулевым команды Хосепом Гвардиолой.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн забил 23 гола в 17 поединках за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.