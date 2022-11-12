Тони: «Я знаю, на что способен»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в текущем сезоне, причем в домашнем матче - команда Хосепа Гвардиолы проиграла со счетом 1:2 «Брентфорду». Автор двух голов «Брентфорда» Айвен Тони доволен своим успехом, он считает, что соперник допустил ошибки, который удачно воспользовалась его команда.

- Мы просто сделали свою работу наилучшим образом. Сам я всегда знал, на что способен. Мы очень мотивированы.В «Манчестер Сити» ведь тоже люди играют. Они тоже могут совершать ошибки, - цитирует слова автора дубля Тони BT Sport.